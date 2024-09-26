Скончался известный ростовский врач-уролог Семен Серебряников

Фото: Кирилл Серебряников.

Умер известный ростовский врач-уролог. Об этом сообщил его сын и популярный режиссер Кирилл Серебряников.- Вчера и сегодня сотни людей мне пишут сообщения про отца, среди них есть и те, кому он спас жизнь или избавил от боли. Есть ученики. Их очень много <…> Я знаю, что ты всегда со мной, что ты будешь помогать мне. Я тебя очень люблю, папа,- обращается в прощальной речи режиссер.Семена Михайловича предадут земле 26 сентября в 13:30. Проститься с ним можно в ритуальном зале крематория Ростова.Семен Серебряников - врач-уролог с многолетним стажем. Он является доцентом кафедры урологии Ростовского мединститута. За все время работы в университете он написал несколько научных трудов, изобретений и монографий.