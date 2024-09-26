Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Скончался известный ростовский врач-уролог Семен Серебряников

Скончался известный ростовский врач-уролог Семен Серебряников
Умер известный ростовский врач-уролог. Об этом сообщил его сын и популярный режиссер Кирилл Серебряников.

- Вчера и сегодня сотни людей мне пишут сообщения про отца, среди них есть и те, кому он спас жизнь или избавил от боли. Есть ученики. Их очень много <…> Я знаю, что ты всегда со мной, что ты будешь помогать мне. Я тебя очень люблю, папа,- обращается в прощальной речи режиссер.

Семена Михайловича предадут земле 26 сентября в 13:30. Проститься с ним можно в ритуальном зале крематория Ростова.

Семен Серебряников - врач-уролог с многолетним стажем. Он является доцентом кафедры урологии Ростовского мединститута. За все время работы в университете он написал несколько научных трудов, изобретений и монографий.
Фото: Кирилл Серебряников.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.