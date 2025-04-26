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Взаимодействие двух нападающих из ФК "Ростова" назвали самым сильным в РПЛ

Взаимодействие двух нападающих из ФК "Ростова" назвали самым сильным в РПЛ
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России Игорь Семшов поделился своим мнением о результативном взаимодействии Николая Комличенко и Егора Голенкова в составе «Ростова».

В матче против «Факела» эти два игрока продемонстрировали отличную игру, которая позволила «Ростову» одержать победу со счётом 0:2.

По мнению Семшова, «Ростов» вышел на поле с уверенностью и раскрепощённостью, играя в три центральных защитника. Они перестали играть от вратаря, что могло привести к ошибкам.

«Возможно, эта пара Голенков — Комличенко — сильнейшая в лиге, и уж точно сильнейшая по умению вести борьбу», — отметил Семшов в интервью «РБ Спорт».


Егор Голенков и Николай Комличенко — ведущие игроки «Ростова».
Фото: ФК Ростов
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