Взаимодействие двух нападающих из ФК "Ростова" назвали самым сильным в РПЛ
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России Игорь Семшов поделился своим мнением о результативном взаимодействии Николая Комличенко и Егора Голенкова в составе «Ростова».
В матче против «Факела» эти два игрока продемонстрировали отличную игру, которая позволила «Ростову» одержать победу со счётом 0:2.
По мнению Семшова, «Ростов» вышел на поле с уверенностью и раскрепощённостью, играя в три центральных защитника. Они перестали играть от вратаря, что могло привести к ошибкам.
Егор Голенков и Николай Комличенко — ведущие игроки «Ростова».