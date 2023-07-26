В Ростове-на-Дону умер известный ученый и детский врач Александр Плескачев

Фото: Ростовский государственный медицинский университет.

В Ростове скончался известный ученый и детский врач. Адександр Плескачев ушел на 87-м году своей жизни. Информация сообщили на сайте Ростовского государственного медицинского университета.На протяжении 20 лет Александр Дмитриевич работал деканом педиатрического факультета Ростовского института. За эти годы он успел опубликовать более 50 научных статей и медицинских работ. В 2001 году ему вручили награду «Заслуженный врач Российской федерации».Адександр Плескачев –родился в донской слободе Кудиновка Мальчевского (Миллеровский район) Ростовской области. Он служил в подводном флоте ВМФ СССР четыре года, а затем поступил на педиатрический факультет РГМИ. Много времени доктор уделял своим маленьким пациентам.