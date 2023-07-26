Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону умер известный ученый и детский врач Александр Плескачев

В Ростове-на-Дону умер известный ученый и детский врач Александр Плескачев
В Ростове скончался известный ученый и детский врач. Адександр Плескачев ушел на 87-м году своей жизни. Информация сообщили на сайте Ростовского государственного медицинского университета.

На протяжении 20 лет Александр Дмитриевич работал деканом педиатрического факультета Ростовского института. За эти годы он успел опубликовать более 50 научных статей и медицинских работ. В 2001 году ему вручили награду «Заслуженный врач Российской федерации».

Адександр Плескачев –родился в донской слободе Кудиновка Мальчевского (Миллеровский район) Ростовской области. Он служил в подводном флоте ВМФ СССР четыре года, а затем поступил на педиатрический факультет РГМИ. Много времени доктор уделял своим маленьким пациентам.
Фото: Ростовский государственный медицинский университет.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.