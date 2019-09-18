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Шесть человек пострадали в ДТП с участием «скорой» в Ростове

Шесть человек пострадали в ДТП с участием «скорой» в Ростове
В результате ДТП с участием «скорой» в Первомайском районе Ростова пострадали шесть человек. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в БСМП № 2.

Добавим, на данный момент известно, что около восьми часов утра на улице Казахской столкнулись автомобиль скорой помощи под управлением 51-летнего водителя и кроссовер «Рено Дастер». От удара неотложка вылетела на тротуар, где врезалась в столб.
- Провода оказались под напряжением, а людей зажало в искорёженном транспорте, - рассказали в Управлении ГО и ЧС Ростова.
Прибывшие на место поисково-спасательные службы извлекли пострадавших из автомобилей.

На месте также работали сотрудники городских электрических сетей и две бригады медиков БСПМ.

По данным ГУ МВД Ростовской области, в результате аварии пострадали фельдшер и три пассажира «скорой», а также 43-летний водитель и пассажир «Рено».

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