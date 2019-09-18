Шесть человек пострадали в ДТП с участием «скорой» в Ростове



В результате ДТП с участием «скорой» в Первомайском районе Ростова пострадали шесть человек. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в БСМП № 2.



Добавим, на данный момент известно, что около восьми часов утра на улице Казахской столкнулись автомобиль скорой помощи под управлением 51-летнего водителя и кроссовер «Рено Дастер». От удара неотложка вылетела на тротуар, где врезалась в столб.

- Провода оказались под напряжением, а людей зажало в искорёженном транспорте, - рассказали в Управлении ГО и ЧС Ростова.

Прибывшие на место поисково-спасательные службы извлекли пострадавших из автомобилей.



На месте также работали сотрудники городских электрических сетей и две бригады медиков БСПМ.



По данным ГУ МВД Ростовской области, в результате аварии пострадали фельдшер и три пассажира «скорой», а также 43-летний водитель и пассажир «Рено».

