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Серию пожаров в ТЦ Ростова учинила местная жительница

Серию пожаров в ТЦ Ростова учинила местная жительница
В трех торговых центрах Ростова-на-Дону произошла серия пожаров, причиной которых стали фейерверки, запущенные местной жительницей. Ряд инцидентов произошел 16 августа.

Первый пожар случился в торгово-развлекательном центре «Парк» около 18:00. После этого сотрудники торгово-развлекательного центра эвакуировали всех посетителей. Часом позже в одном из магазинов торгового центра «Орбита» взорвалась коробка с фейерверком. Это вызвало серьезный пожар; 100 человек попросили покинуть место происшествия. 38 пожарных прибыли на 10 единицах техники, чтобы потушить огонь.

Около 21:00 спасатели выехали на пожар в третий торговый центр - «РИО». По сообщениям сотрудников «Детского мира», пожар начался в отделе одежды и обуви. Цокольный этаж был полон дыма, но эвакуация не проводилась.

По камерам мазинов, где произошли ЧП, вычислили нарушительницу. Вскоре ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, по словам женщины, ее заставили сделать мини-теракты телефонные мошенники, вдобавок еще и взяли на нее кредит. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Фото: Дондей
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