Семейная пара погибла при пожаре в Ростовской области



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В Ростовской области в результате пожара погибли два человека.Трагедия произошла в Шахтах на улице Южной. Частный дом № 22 загорелся 15 января примерно в 23:30.



Как сообщает DonDay Шахты, в доме находились 46-летний мужчина, его 42-летняя сожительница и её 34-летний брат. Компания отапливала жилище с помощью печи. Ближе к ночи из неё выпал уголёк. Он попал на деревянный пол, который быстро загорелся.



Площадь пожара была небольшой, однако жильцы не успели выбежать наружу. Хозяин дома и его возлюбленная отравились продуктами горения и погибли на месте. Брат женщины был доставлен в больницу.