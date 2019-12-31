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Вышедший из Ростова танкер столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции: три человека погибли

Вышедший из Ростова танкер столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции: три человека погибли
В Черном море у берегов Турции российский танкер Glard-2 столкнулся с рыболовецкой лодкой. ЧП произошло утром 10 января в 20-25 километрах от берега, недалеко от входа в пролив Босфор.

По данным Rostov.ru, танкер вышел из Ростова 7 января. Порт приписки судна – Таганрог.

В результате столкновения рыболовецкий катер затонул. На его борту находились шесть человек, трое из них погибли. Поиск ещё троих рыбаков в настоящее время продолжается.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По данным местных СМИ, пролив Босфор закрыт для прохода судов из-за тумана.

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