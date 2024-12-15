Пропавшую в Ростовской области пожилую женщину нашли мертвой

Фото: Лиза Алерт

Пропавшую в Ростовской области 77-летнюю женщину нашли мертвой. Поиски Людмилы Копейкиной продолжались около двух суток.Бабушка ушла из дома 12 декабря. Последний раз ее видели под Новошахтинском в хуторе Красный Кут. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам. Неравнодушные люди прочесывали населенный пункт и его окрестности.Только 15 декабря от добровольцев стало известно, что Людмила Копейкина погибла. Обстоятельства трагедии устанавливаются.