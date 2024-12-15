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Пропавшую в Ростовской области пожилую женщину нашли мертвой

Пропавшую в Ростовской области пожилую женщину нашли мертвой
Пропавшую в Ростовской области 77-летнюю женщину нашли мертвой. Поиски Людмилы Копейкиной продолжались около двух суток.

Бабушка ушла из дома 12 декабря. Последний раз ее видели под Новошахтинском в хуторе Красный Кут. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам. Неравнодушные люди прочесывали населенный пункт и его окрестности.

Только 15 декабря от добровольцев стало известно, что Людмила Копейкина погибла. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Фото: Лиза Алерт
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