В Ростове нашли мертвой без вести пропавшую 36-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону мертвой нашли без вести пропавшую 36-летнюю женщину. О местонахождении Татьяны Лободиной не было ничего известно около двух недель.Женщина ушла из дома 16 июля и не вернулась. Она перестала отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники испугались за ее здоровье и жизнь и обратились в полицию с заявлением. Позже к поискам подключились волонтерские отряды.На протяжении двух недель добровольцы прочесывали улицы и районы города, пытаясь отыскать пропавшую. Однако 29 июля женщину нашли мертвой.При каких обстоятельствах погибла ростовчанка, не сообщается.