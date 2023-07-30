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В Ростове нашли мертвой без вести пропавшую 36-летнюю женщину

В Ростове нашли мертвой без вести пропавшую 36-летнюю женщину
В Ростове-на-Дону мертвой нашли без вести пропавшую 36-летнюю женщину. О местонахождении Татьяны Лободиной не было ничего известно около двух недель.

Женщина ушла из дома 16 июля и не вернулась. Она перестала отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники испугались за ее здоровье и жизнь и обратились в полицию с заявлением. Позже к поискам подключились волонтерские отряды.

На протяжении двух недель добровольцы прочесывали улицы и районы города, пытаясь отыскать пропавшую. Однако 29 июля женщину нашли мертвой.

При каких обстоятельствах погибла ростовчанка, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
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