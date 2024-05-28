Пропавшую в Ростовской области 69-летнюю женщину нашли повешенной

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области пропавшую 69-летнюю женщину нашли повешенной. Поиски Раисы Чмирь были прекращены утром 28 мая.Днем ранее пенсионерка ушла из дома в Таганроге. Когда она перестала выходить на связь, родственники забили тревогу. Почувствовав неладное, они обратились в полицию и к волонтерам. Неравнодушные люди всю ночь прочесывали улицы приморского города.По информации, женщину обнаружили мертвой. Согласно информации издания, ее смерть может не носить криминального характера.Все обстоятельства гибели пенсионерки устанавливаются.