Пропавшую в Обнинске женщину разыскивают в Ростовской области

В Ростовской области разыскивают женщину, пропавшую в другом регионе. Ольга Баранцова не выходит на связь с 13 июня. Розыском занимаются члены отряда «Лиза Алерт Юг».Волонтёры сообщили, что 35-летняя женщина выехала из Обнинска в Москву, оттуда она направилась в Воронеж. Известно, что она доехала до места назначения. Однако с тех пор она не отвечает на звонки родных и близких. Есть вероятность, что она поехала в Украину через Ростовскую область, так как является уроженкой Луганска.Рост пропавшей — 165 сантиметров, телосложение полное. У неё чёрные вьющиеся волосы и карие глаза. Когда её видели в последний раз, она была одета в чёрную кофту, синие джинсы, на ногах — тёмно-синие кроссовки. С собой у Ольги белая и чёрная дорожные сумки, а также дамский ридикюль.Пропавшая нуждается в медицинской помощи. Любую информацию о её местонахождении просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.