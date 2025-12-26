Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Вспышки на Солнце могут вызвать северное сияние в Новый год

Вспышки на Солнце могут вызвать северное сияние в Новый год
В Ростовской области жители могут стать свидетелями северного сияния в Новый год. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

В ближайшие 1-3 дня на Солнце могут возобновиться вспышки. Оба центра активности окажутся в зоне видимости примерно 30-31 декабря.

- Для тех, кто прочитывает фразу «возобновятся вспышки» как «возобновятся магнитные бури», приходится в очередной раз напоминать, что к магнитным бурям приводит максимум одна заметная вспышка из десяти, поэтому даже если фейерверк вспышек действительно достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто фейерверком, - пишут специалисты.

При этом есть вероятность встретить Новый год с северным сиянием.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.