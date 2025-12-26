Вспышки на Солнце могут вызвать северное сияние в Новый год

Фото: DonDay

В Ростовской области жители могут стать свидетелями северного сияния в Новый год. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.В ближайшие 1-3 дня на Солнце могут возобновиться вспышки. Оба центра активности окажутся в зоне видимости примерно 30-31 декабря.- Для тех, кто прочитывает фразу «возобновятся вспышки» как «возобновятся магнитные бури», приходится в очередной раз напоминать, что к магнитным бурям приводит максимум одна заметная вспышка из десяти, поэтому даже если фейерверк вспышек действительно достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто фейерверком, - пишут специалисты.При этом есть вероятность встретить Новый год с северным сиянием.