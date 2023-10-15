Пропавший в Таганрогском заливе 41-летний мужчина найден мертвым

Фото: Лиза Алерт

Пропавшего в Таганрогском заливе мужчину нашли мертвым. 41-летний Александр Вайпан отправился кататься на сап-борде в Богудонии 8 октября и перестал выходить на связь.В тот день около 10 часов мужчина ушел в плавание в Таганрогском заливе. Именно тогда начался сильный шторм. Александр держал путь к маяку Мержаново, чтобы встретиться с женой и пропал.Супруга испугалась, что с ним могло что-то случиться и обратилась за помощью к спасателям. Затем на поиски вышли волонтерские отряды.Больше недели водолазы прочесывали побережье, чтобы найти тело мужчины. Только утром 15 октября стало известно, что местный житель найден мертвым.