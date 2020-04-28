В Азовском районе горит более тысячи квадратных метров камыша

На крупном участке в Азовском районе горит сухая растительность. Происшествие случилось 30 апреля около 17:30 в хуторе Городище, на улице Геологическая, 105.По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, пламя охватило камыш на площади в тысячу квадратных метров. Пожар пытаются потушить 47 человек и 15 единиц техники, из которых от МЧС привлечены 30 спасателей и 10 машин.Ликвидацию осложняет труднодоступность местности и горение отдельными очагами вдоль канала. В ведомстве добавили, что угроза населенному пункту отсутствует, однако дым от пламени видно даже в Ростове.Примерно к 20:30 удалось ликвидировать открытое горение.