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В пожаре из-за короткого замыкания в Ростовской области пострадал мужчина

В пожаре из-за короткого замыкания в Ростовской области пострадал мужчина
В Ростовской области в результате пожара пострадал 35-летний мужчина. Происшествие случилось 14 мая в селе Кутейниково Чертковского района.

Около 15:00 на улице Советской, 10 загорелась летняя кухня. Соседи увидели огонь и вызвали спасателей. Пожарные потушили пламя на площади 10 квадратных метров.

В пожаре пострадал хозяин дома. Он получил ожоги кистей и был госпитализирован.

По данным донского ГУ МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: МЧС
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