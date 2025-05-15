В пожаре из-за короткого замыкания в Ростовской области пострадал мужчина
В Ростовской области в результате пожара пострадал 35-летний мужчина. Происшествие случилось 14 мая в селе Кутейниково Чертковского района.
Около 15:00 на улице Советской, 10 загорелась летняя кухня. Соседи увидели огонь и вызвали спасателей. Пожарные потушили пламя на площади 10 квадратных метров.
В пожаре пострадал хозяин дома. Он получил ожоги кистей и был госпитализирован.
По данным донского ГУ МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.