В Ростове 34-летний мужчина пострадал при пожаре в частном доме

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону 34-летний мужчина пострадал при пожаре в частном доме. Происшествие случилось 17 октября около трех часов ночи.Пламя охватило дом из-за замыкания электропроводки. Хозяин дома увидел клубы дыма и вызвал на место сотрудников МЧС. Прибывшим спасателям удалось за час ликвидировать пламя на площади 40 квадратных метров. С ожогами ростовчанина доставили в больницу.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения огня привлекли 15 спасателей на трех спецмашинах.