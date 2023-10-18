Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове 34-летний мужчина пострадал при пожаре в частном доме

В Ростове 34-летний мужчина пострадал при пожаре в частном доме
В Ростове-на-Дону 34-летний мужчина пострадал при пожаре в частном доме. Происшествие случилось 17 октября около трех часов ночи.

Пламя охватило дом из-за замыкания электропроводки. Хозяин дома увидел клубы дыма и вызвал на место сотрудников МЧС. Прибывшим спасателям удалось за час ликвидировать пламя на площади 40 квадратных метров. С ожогами ростовчанина доставили в больницу.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения огня привлекли 15 спасателей на трех спецмашинах.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.