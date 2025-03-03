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После атаки БПЛА в Ростовской области загорелась нефтебаза

После атаки БПЛА в Ростовской области загорелась нефтебаза
В результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелась нефтебаза. Информацию об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Возгорание случилось на нефтепроводе в Чертковском районе. На место выехали спасатели. Сотрудник предприятия эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: соцсети
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