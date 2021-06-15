Появились кадры с места ДТП в Миллерово, где КамАЗ насмерть сбил школьницу

В Миллерово КамАЗ насмерть сбил 11-летнюю девочку. Об этом стало известно 16 июня. Кадры жуткой аварии попали в Сеть на следующий день.Как оказалось, на дороге были две школьницы. С новыми кадрами также раскрылись и другие подробности дела.На видео перед пешеходным переходом останавливается авто, чтобы пропустить школьниц. Они выходят на проезжую часть, как вдруг на скорости несется фура. Одна из них успела среагировать и отойти. Вторую большегруз снес на огромной скорости. От удара её тело отбросило на несколько метров. От полученных травм она скончалась на месте.Водителю, сбившему насмерть ребенка, грозит уголовное преследование по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».