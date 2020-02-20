Появились фото и видео из квартиры, разрушенной взрывом в Азове



Появились снимки из азовской квартиры, где произошёл взрыв. На фото и видео видны страшные разрушения, которые произошли в квартире.



ЧП случилось на третьем этаже дома № 84/108 в переулке Павлова. Взрыв произошёл около 11 часов 22 февраля. Из-за утечки газа погибли 69-летний мужчина и 91-летняя пенсионерка. Одну женщину в критическом состоянии доставили в больницу.



Вскоре появились видео и фото с места происшествия. Квартира на третьем этаже оказалась полностью уничтожена. Взрыв разрушил стены и все предметы в помещении. Спасатели в течение всего дня разгребали завалы. Пострадали также соседние квартиры.



По факту гибели двух человек Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

