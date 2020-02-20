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Появились фото и видео из квартиры, разрушенной взрывом в Азове

Появились фото и видео из квартиры, разрушенной взрывом в Азове
Появились снимки из азовской квартиры, где произошёл взрыв. На фото и видео видны страшные разрушения, которые произошли в квартире.

ЧП случилось на третьем этаже дома № 84/108 в переулке Павлова. Взрыв произошёл около 11 часов 22 февраля. Из-за утечки газа погибли 69-летний мужчина и 91-летняя пенсионерка. Одну женщину в критическом состоянии доставили в больницу.

Вскоре появились видео и фото с места происшествия. Квартира на третьем этаже оказалась полностью уничтожена. Взрыв разрушил стены и все предметы в помещении. Спасатели в течение всего дня разгребали завалы. Пострадали также соседние квартиры.

По факту гибели двух человек Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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