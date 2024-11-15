Поезд столкнулся с автобусом на Орской в Ростове

Фото: Ростов ру

В Ростове поезд протаранил автобус. ЧП случилось 15 ноября в границах станции Ростов-Товарный.Примерно в 6:00 по улице Орской двигался автобус. Водитель общественного транспорта выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся локомотивом.Машинист попытался экстренно затормозить, но расстояние было слишком маленьким, чтобы избежать столкновения.В СКЖД сообщили, что в автобусе не было пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал. Подвижной состав не сошел с рельсов.