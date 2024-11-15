В Ростовской области за год в ДТП погибли больше 20 детей

Фото: ростов.ру

В Ростовской области в 2024 году в авариях погибли 22 несовершеннолетних пассажира. Печальной статистикой поделились в региональной Госавтоинспекции.По данным на 15 ноября, произошло 291 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 312 несовершеннолетних, а 22 ребенка погибли.Из них в 140 авариях пострадали 19 детей в возрасте до 12 лет. В 10 случаях причиной гибели ребенка стало отсутствие детского кресла.Кроме того, из 157 несовершеннолетних пассажиров 75 пострадали из-за нарушения водителем правил дорожного движения.Сотрудники УГИБДД напоминают, что все дети до 12 лет должны быть пристегнуты в специальных удерживающих устройствах. Родителям необходимо следить за тем, чтобы кресло было правильно установлено и надежно закреплено. Также важно соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим при движении на автомобиле с ребёнком.