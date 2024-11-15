Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Дорожные службы Ростовской области переведены на круглосуточную работу

Дорожные службы Ростовской области переведены на круглосуточную работу
Дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Для работы в зимний период подготовили более 600 единиц спецтехники. Для содержания более семи тысяч километров дорог будут использовать автогрейдеры, роторные снегоочистители, погрузчики, бульдозеры и другие машины.

Кроме того, службы уже подготовили к использованию более 150 тысяч тонн противогололедных материалов.
Фото: Минтранспорта региона
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.