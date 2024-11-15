Дорожные службы Ростовской области переведены на круглосуточную работу

Фото: Минтранспорта региона

Дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.Для работы в зимний период подготовили более 600 единиц спецтехники. Для содержания более семи тысяч километров дорог будут использовать автогрейдеры, роторные снегоочистители, погрузчики, бульдозеры и другие машины.Кроме того, службы уже подготовили к использованию более 150 тысяч тонн противогололедных материалов.