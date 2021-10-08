Подросток погиб под колесами фуры на трассе в Ростовской области
На трассе Элиста - Зимовники в Ростовской области 15-летний мальчик погиб под колесами фуры. Смертельное ДТП случилось вечером 10 октября на 145-м километре автодороги.
По предварительной информации, водитель грузовика «Вольво» сбил школьника, который шел по обочине навстречу движению. Несовершеннолетний получил травмы, от которых погиб мгновенно.
После случившегося на автомобилиста могут завести уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».