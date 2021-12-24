Под Ростовом сгорела «Лада»

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Под Ростовом-на-Дону произошел пожар в легковушке. ЧП случилось 27 декабря около 12:00 в станице Старочеркасской Аксайского района.«Лада Гранта» была припаркована на улице Новостройки. Владелец, как обычно, оставил машину и ушёл по делам. Внезапно легковушка начала дымиться, а спустя несколько минут в ней вспыхнул огонь. Прохожие вызвали на помощь пожарных. К счастью, обошлось без пострадавших.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в тушении пожара участвовали шесть спасателей и две спецмашины.