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Под Ростовом сгорела «Лада»

Под Ростовом сгорела «Лада»

Под Ростовом-на-Дону произошел пожар в легковушке. ЧП случилось 27 декабря около 12:00 в станице Старочеркасской Аксайского района.

«Лада Гранта» была припаркована на улице Новостройки. Владелец, как обычно, оставил машину и ушёл по делам. Внезапно легковушка начала дымиться, а спустя несколько минут в ней вспыхнул огонь. Прохожие вызвали на помощь пожарных. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в тушении пожара участвовали шесть спасателей и две спецмашины.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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