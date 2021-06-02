Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Под Ростовом пожилая женщина попала под поезд

Под Ростовом пожилая женщина попала под поезд


Возле села Чалтырь пожилая женщина попала под электропоезд. Происшествие случилось вечером 3 июня на станции Сафьяново.

Пенсионерка шла домой по железнодорожным путям. Не заметив поезда, она оказалась слишком близко к рельсам. В следствие чего, электропоезд сбил женщину по касательной.

-Причиной происшествия стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта - сообщили УТ МВД России по СКФО.

Старушка получила ушибы и ссадины. Несмотря на отсутствие серьёзных травм, 70-летнюю местную жительницу госпитализировали

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.