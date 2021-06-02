Под Ростовом пожилая женщина попала под поезд

Возле села Чалтырь пожилая женщина попала под электропоезд. Происшествие случилось вечером 3 июня на станции Сафьяново.Пенсионерка шла домой по железнодорожным путям. Не заметив поезда, она оказалась слишком близко к рельсам. В следствие чего, электропоезд сбил женщину по касательной.-Причиной происшествия стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта - сообщили УТ МВД России по СКФО.Старушка получила ушибы и ссадины. Несмотря на отсутствие серьёзных травм, 70-летнюю местную жительницу госпитализировали