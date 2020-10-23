Под Ростовом потушили крупный ландшафтный пожар
В Аксайском районе ликвидировали крупное возгорание камыша. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Полная ликвидация наступила 24 октября около 20:00. На месте работали 11 пожарных и три единицы техники. Они боролись с полыхающим пламенем на протяжении четырех часов. В результате ЧП пострадавших не было.
Напомним, возгорание произошло днем в Ленинском сельском поселении. Огонь быстро распространился по участку площадью 600 квадратных метров. Спасателям удалось ограничить горящую зону, несмотря на сильный ветер.