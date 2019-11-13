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Под Ростовом из-за масштабного пожара эвакуировали детский сад, огонь подбирается к домам

Под Ростовом из-за масштабного пожара эвакуировали детский сад, огонь подбирается к домам
В Азовском районе из-за масштабного пожара эвакуировали детский сад. Кроме того, появилась угроза распространения огня на жилые дома.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, пожару в хуторе Обуховка присвоен третий ранг сложности.
- Группировка увеличена до 114 человек и 21 единицы техники, - сообщили в спасательном ведомстве. - Эвакуированы 60 человек, из них 52 уже забрали родители.



Напомним, возгорание сухой травы началось около половины первого дня 15 ноября. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. В результате за короткое время пламя распространилось на площадь 4000 квадратных метров.

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