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Под Ростовом дотла сгорел винтажный автомобиль «Шевроле Камаро» 1969 года выпуска. Происшествие случилось 30 июля на трассе М-4 «Дон».Около 19:00 мужчина за рулем ретрокара проезжал мимо микрорайона Авиагородок в городе Батайске. Машина вспыхнула на ходу посреди дороги. Перепуганный водитель выскочил из салона и вызвал спасателей. К приезду четырех пожарных на одной автоцистерне пламя полностью охватило транспортное средство. Примерно за 10 минут сотрудники потушили огонь.- В результате ЧП никто не пострадал, - заявили в ГУ МЧС по Ростовской области.Сгоревший «Шевроле Камаро» в 70-е годы прошлого века считался одним из самых лучших спортивных автомобилей в мире. Мощность двигателя машины составляет 242 лошадиных силы, а объем – 5 700 кубических сантиметра. Купить эту машину на отечественном рынке практически невозможно. В западных странах легковушки этой модели продают от 8 до 11 миллионов рублей при переводе на нынешний курс доллара.