Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под Ростовом дотла сгорел винтажный автомобиль «Шевроле Камаро»

Под Ростовом дотла сгорел винтажный автомобиль «Шевроле Камаро»
Под Ростовом дотла сгорел винтажный автомобиль «Шевроле Камаро» 1969 года выпуска. Происшествие случилось 30 июля на трассе М-4 «Дон».

Около 19:00 мужчина за рулем ретрокара проезжал мимо микрорайона Авиагородок в городе Батайске. Машина вспыхнула на ходу посреди дороги. Перепуганный водитель выскочил из салона и вызвал спасателей. К приезду четырех пожарных на одной автоцистерне пламя полностью охватило транспортное средство. Примерно за 10 минут сотрудники потушили огонь.

- В результате ЧП никто не пострадал, - заявили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Сгоревший «Шевроле Камаро» в 70-е годы прошлого века считался одним из самых лучших спортивных автомобилей в мире. Мощность двигателя машины составляет 242 лошадиных силы, а объем – 5 700 кубических сантиметра. Купить эту машину на отечественном рынке практически невозможно. В западных странах легковушки этой модели продают от 8 до 11 миллионов рублей при переводе на нынешний курс доллара.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.