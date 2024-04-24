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Под Новочеркасском в ДТП пострадал 26-летний мотоциклист

Под Новочеркасском в ДТП пострадал 26-летний мотоциклист
В Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Происшествие случилось 26 апреля в Октябрьском сельском районе.

По предварительным данным, 68-летний водитель «Лады Гранты» ехал по трассе Новочеркасск — Багаевская. Около 13:00 неподалеку от станицы Кривянской он решил свернуть на придорожную территорию через встречную полосу. Во время маневра пенсионер не заметил перед собой 26-летнего парня за рулем мотоцикла «Хонда-ЦБ400». Избежать столкновения не удалось. От удара молодой человек вылетел с двухколесного транспорта.

- После ДТП мотоциклиста с различными травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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