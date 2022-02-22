Под Каменском загорелся пассажирский автобус № 14: видео
На въезде в Каменск-Шахтинский прямо на ходу вспыхнул пассажирский автобус № 14, следовавший по маршруту «Ж\д вокзал – поселок Южный». Пожар случился около шести вечера 26 февраля. Об этом сообщает газета «Новость».
Судя по кадрам, которыми поделились очевидцы случившегося, клубы черного дыма разлетаются по всем ближайшим улицам.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание. В результате случившегося никто не пострадал - на момент воспламенения автобус уже был пустой. Водитель транспортного средства успел вовремя выбежать и вывести трех находившихся внутри пассажиров.