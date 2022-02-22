Под Каменском загорелся пассажирский автобус № 14: видео

Фото/Видео - газета «Новость»

На въезде в Каменск-Шахтинский прямо на ходу вспыхнул пассажирский автобус № 14, следовавший по маршруту «Ж\д вокзал – поселок Южный». Пожар случился около шести вечера 26 февраля. Об этом сообщает газета «Новость».Судя по кадрам, которыми поделились очевидцы случившегося, клубы черного дыма разлетаются по всем ближайшим улицам.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание. В результате случившегося никто не пострадал - на момент воспламенения автобус уже был пустой. Водитель транспортного средства успел вовремя выбежать и вывести трех находившихся внутри пассажиров.