Под Каменском в ДТП пострадал подвыпивший водитель «Лады»

На автодороге Волгоград - Каменск в ДТП пострадал водитель «Лады». Происшествие случилось в ночь на 16 октября на 68-м километре трассы.По предварительным данным, 40-летний мужчина сел за руль «Приоры» в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения он врезался в попутный ВАЗ. От удара «Ладу» отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с МАЗом.Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в результате аварии водитель «Приоры» пострадал и был доставлен в медучреждение.