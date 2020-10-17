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Под Каменском в ДТП пострадал подвыпивший водитель «Лады»

Под Каменском в ДТП пострадал подвыпивший водитель «Лады»
На автодороге Волгоград - Каменск в ДТП пострадал водитель «Лады». Происшествие случилось в ночь на 16 октября на 68-м километре трассы.

По предварительным данным, 40-летний мужчина сел за руль «Приоры» в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения он врезался в попутный ВАЗ. От удара «Ладу» отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с МАЗом.

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в результате аварии водитель «Приоры» пострадал и был доставлен в медучреждение.

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