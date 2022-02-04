Под Каменском столкнулись легковушка и ГАЗель

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В Ростовской области произошла авария с легковушкой и ГАЗелью. ДТП случилось 5 февраля в Каменском районе.Очевидцы поделились снимками с места аварии в хуторе Старая Станица. На кадрах видно, что «Лада Веста» врезалась в ГАЗель. Удар оказался настолько сильным, что легковушка получила множество механических повреждений. У нее смят капот, бампер, часть правой передней двери, а колеса практически вывернуты.Свидетели ДТП считают, что в автомобиле могли находиться подростки. Кроме того, машина принадлежит одному из местных жителей, который недавно скончался. А машину якобы украли, чтобы покататься. В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что в аварии никто не пострадал, однако подробности неизвестны.