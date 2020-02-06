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По факту избиения мужчины в Ростове прокуратура начала проверку

По факту избиения мужчины в Ростове прокуратура начала проверку
Прокуратура начала проверку по факту избиения мужчины в Ростове-на-Дону. Случай произошёл в Октябрьском районе города 6 февраля.

Пострадавший на автомобиле заезжал на территорию ТСН «Защитник». При этом он повредил шлагбаум. По его словам, практически сразу к нему подбежали несколько человек и начали избивать. Мужчина получил серьёзные травмы, его доставили в больницу. Потерпевший написал заявление в полицию.

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что надзорное ведомство взяло под контроль ход процессуальной проверки по данному факту.

- Кроме того, специалистами получено поручение проверить исполнение законодательства, регламентирующего вопросы деятельности ТСН, - добавили в прокуратуре.

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