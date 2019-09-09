Площадь пожара в Новочеркасске увеличилась в два раза: видео



Площадь ландшафтного пожара в Новочеркасске увеличилась в два раза. По состоянию на 15:30 огонь ещё не потушили. Сейчас он охватил площадь 800 квадратных метров. Такую информацию передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.



На месте работают 53 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС — 25 человек и 10 единиц техники. На месте работает пожарный поезд. Место ЧП разбили на четыре участка.



Свидетели происшествия рассказывают, что воду для спецтехники подвозят из другого района города.



Напомним, возгорание произошло примерно в полдень 11 сентября. Поначалу была угроза уничтожения жилых домов, но пожарные смогли спасти их от пламени. Ранее сообщалось, что пламя уничтожило трактор, находящийся в поле.

