Один погиб, и трое пострадали в лобовом ДТП под Ростовом

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

Один погиб, и трое пострадали в лобовом столкновении на 6-м километре автодороги Северный обход Ростова. Происшествие случилось утром 23 января, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Автокатастрофа произошла из-за того, что 29-летний водитель «Рено Логана» превысил скорость и, потеряв управление в результате, вылетел на встречную полосу и врезался в «Мазду 6» под управлением 55-летнего мужчины.Водитель «Рено» в происшествии погиб. Двое его пассажиров – 47-летняя женщина и 17-летняя девушка получили травмы. Несовершеннолетней понадобилась госпитализация.