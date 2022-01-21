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Один погиб, и трое пострадали в лобовом ДТП под Ростовом

Один погиб, и трое пострадали в лобовом ДТП под Ростовом
Один погиб, и трое пострадали в лобовом столкновении на 6-м километре автодороги Северный обход Ростова. Происшествие случилось утром 23 января, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Автокатастрофа произошла из-за того, что 29-летний водитель «Рено Логана» превысил скорость и, потеряв управление в результате, вылетел на встречную полосу и врезался в «Мазду 6» под управлением 55-летнего мужчины.

Водитель «Рено» в происшествии погиб. Двое его пассажиров – 47-летняя женщина и 17-летняя девушка получили травмы. Несовершеннолетней понадобилась госпитализация.
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
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