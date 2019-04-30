Пенсионерка пострадала при пожаре в собственном доме в Шахтах



В Шахтах при пожаре в частном доме пострадала пенсионерка. ЧП случилось 6 мая на улице Котовского. Сообщение о возгорании поступило около 10 часов, на место выехали 13 спасателей и 3 единицы техники.



- В результате пожара оказался повреждён дом на площади в 54 квадратных метра, хозяйственная постройка на площади в 32 квадратных метра и автомобиль, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Во время происшествия пострадала 62-летняя женщина. На ликвидацию возгорания ушло порядка 40 минут. Причину пожара установят специалисты.