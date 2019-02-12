Пенсионер попал под колёса грузового авто в Ростове



В Ростове грузовой автомобиль сбил пенсионера. ДТП произошло 13 февраля около 6:30 на улице Добровольского.



В районе дома № 15 по регулируемому переходу шёл 67-летний мужчина. В это время по дороге двигался «Фольксваген Транспортер» под управлением 53-летнего водителя. Машина сбила пенсионера, из-за чего он получил серьёзные травмы. Прибывшие на место медики доставили его в больницу.



- По факту происшествия проводится проверка, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Специалисты выясняют, на какой сигнал светофора потерпевший переходил проезжую часть.