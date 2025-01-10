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Окровавленное тело женщины нашли в хуторе Ростовской области

Окровавленное тело женщины нашли в хуторе Ростовской области
В Ростовской области в ночь с 9 на 10 января нашли окровавленный женский труп. Трагедия произошла в хуторе Чебачий, Новозолотовского сельского поселения в Семикаракорском районе.

Как сообщает портал DonDay, тело женщины нашли соседи. Они же вызвали на место происшествия правоохранительные органы, которые незамедлительно прибыли на место и задержали подозреваемого в убийстве.

Портал со ссылкой на соседей сообщает, что в ту ночь женщина выпивала с друзьями дома. По предварительной информации, в какой-то момент пришел ревнивый любовник местной жительницы. Из-за ревности он набросился на женщину и убил ее, а потом скрылся. Подозреваемого нашли в нескольких метрах от места трагедии. Он сидел в кустах и просил прощения у убитой.

Силовые ведомства пока не комментировали происшествие.
Фото: соцсети
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