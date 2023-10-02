Площадь пожара на складе в Ростове выросла до 500 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Площадь пожара на левом берегу Дона в Ростове увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.Пламя охватило около 300 квадратных метров складского помещения. Кроме того, распространилось по поддонам, лежащим на улице. Площадь огня на открытой площадке составила около 200 квадратных метров.По данным ведомства, пожар удалось локализовать. Более 60 спасателей продолжают тушить огонь на улице Шоссейной, 114а.