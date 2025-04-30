Ночью 30 апреля в центре Ростова горела кровля двухэтажного дома

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В центре Ростова-на-Дону минувшей ночью произошло возгорание крыши двухэтажного жилого дома. Данные об инциденте предоставили в пресс-службе областного управления МЧС.Инцидент произошел на улице Баумана, 28. Около 01:33 ночи жильцы проснулись от резкого запаха дыма. Выяснилось, что источник задымления - загоревшаяся крыша их дома. Испуганные жильцы покинули здание самостоятельно и вызвали службу пожарной охраны.На место пожара оперативно прибыли 11 единиц спецтехники и 48 сотрудников пожарной службы. Локализовать и полностью ликвидировать возгорание на площади 20 квадратных метров удалось к 03:28.Согласно информации, полученной от представителей ГУ МЧС Ростовской области, в результате данного происшествия никто из жильцов не пострадал.