«Ниссан» сгорел в Первомайском районе Ростова



В Первомайском районе Ростова-на-Дону сгорел легковой автомобиль. «Ниссан Кашкай» неожиданно вспыхнул 4 сентября около 9:30. ЧП случилось на улице Менжинского.



Как сообщают очевидцы, несколько водителей сразу остановились и бросились тушить огонь. Увы, они не смогли справиться с пламенем. Вскоре прибыли пожарные.



- Для ликвидации возгорания привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



По сообщению ведомства, пожар потушили через десять минут после загорания. Автомобиль оказался сильно повреждён. Ни один человек не пострадал.

