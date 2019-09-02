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«Ниссан» сгорел в Первомайском районе Ростова

«Ниссан» сгорел в Первомайском районе Ростова
В Первомайском районе Ростова-на-Дону сгорел легковой автомобиль. «Ниссан Кашкай» неожиданно вспыхнул 4 сентября около 9:30. ЧП случилось на улице Менжинского.

Как сообщают очевидцы, несколько водителей сразу остановились и бросились тушить огонь. Увы, они не смогли справиться с пламенем. Вскоре прибыли пожарные.

- Для ликвидации возгорания привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По сообщению ведомства, пожар потушили через десять минут после загорания. Автомобиль оказался сильно повреждён. Ни один человек не пострадал.

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