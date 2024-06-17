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Найденного повешенным в Ростовской области мужчину из Москвы похоронили 16 июня

Найденного повешенным в Ростовской области мужчину из Москвы похоронили 16 июня
Найденного повешенным в Ростовской области мужчину из Москвы похоронили 16 июня. Тело Артёма К. доставили в столицу. Там близкие и друзья проводили в последний путь 34-летнего мужчину. Об этом сообщает портал DonDay.

Страшная трагедия произошла 7 июня в селе Самбек Неклиновского района. Москвич, который приехал подзаработать и обзавестись участком, в тот вечер выпивал. Ночью он начал буянить, а через несколько часов замолчал. Утром хозяйка жилья, где он остановился, обнаружила его повешенным во дворе.

По словам женщины, она всю ночь пыталась вызвать полицию, чтобы мужчину забрали проспаться в участок, но никто так и не приехал, пока не обнаружили труп.

Знакомая погибшего обратилась с жалобами на бездействие сотрудников полиции в соответствующие органы. Она не намерена оставлять ситуацию без внимания и рассчитывает на то, что ответственные лица предпримут необходимые меры.

Женщина уверена, что ответственные лица не ограничатся формальными отписками, а тщательно разберутся в ситуации. Ведь на месте погибшего мог оказаться любой другой человек, и последствия могли быть гораздо более трагичными.
Фото: Donday.
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