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Найден труп второго рыбака, пропавшего в Азовском районе

Найден труп второго рыбака, пропавшего в Азовском районе
Спасатели обнаружили тело второго рыбака, пропавшего в Азовском районе. Тело 59-летнего мужчины нашли 6 февраля, спустя сутки после исчезновения.

Напомним, утром 5 февраля двое приятелей пошли на рыбалку в районе хутора Дугино. Ни днем, ни вечером рыбаки домой не вернулись. Тогда их родственники забили тревогу и обратились в полицию. Спасатели и правоохранители бросились на их поиск.

Вечером того же дня поисковики нашли тело одного из пропавших в камышах. Его приятеля обнаружили спустя сутки также недалеко от водоема.

- Следствием в ходе осмотра места происшествия и тел погибших признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.

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