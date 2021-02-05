Найден труп второго рыбака, пропавшего в Азовском районе
Спасатели обнаружили тело второго рыбака, пропавшего в Азовском районе. Тело 59-летнего мужчины нашли 6 февраля, спустя сутки после исчезновения.
Напомним, утром 5 февраля двое приятелей пошли на рыбалку в районе хутора Дугино. Ни днем, ни вечером рыбаки домой не вернулись. Тогда их родственники забили тревогу и обратились в полицию. Спасатели и правоохранители бросились на их поиск.
Вечером того же дня поисковики нашли тело одного из пропавших в камышах. Его приятеля обнаружили спустя сутки также недалеко от водоема.
- Следствием в ходе осмотра места происшествия и тел погибших признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.