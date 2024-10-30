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Над Ростовской областью сбили семь БПЛА ночью 30 октября

Над Ростовской областью сбили семь БПЛА ночью 30 октября
В Ростовской области ночью сработали средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил Василий Голубев.

Ночью 30 октября сбили семь беспилотников самолетного типа. Средства ПВО уничтожили дроны в Неклиновском районе.

Как сообщил Василий Голубев, пострадавших и разрушений на земле нет.
Фото: ростов.ру
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