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Легковушка с детьми перевернулась после ДТП в центре Ростова

Легковушка с детьми перевернулась после ДТП в центре Ростова
В Ленинском районе в Ростове случилось ДТП с «перевертышем». Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях утром 19 декабря.

Столкновение произошло на пересечении улицы Черепахина и 2-го переулка. По словам очевидцев, участниками аварии стали «ВАЗ» и «Форд». Удар был настолько сильным, что отечественную легковушку отбросило на ларек, после чего она перевернулась.

- В машине находились дети, - сообщили в ГО и ЧС по Ростовской области.

Достать их из автомобиля спасателям удалось с помощью специального оборудования. Иномарка получила механические повреждения. Передняя часть «Форда» смята, бампер вылетел, а фары разбились.

К счастью, ДТП обошлось без жертв и пострадавших. Число детей, их пол и возраст, как и обстоятельства аварии, пока неизвестны.

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