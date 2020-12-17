Легковушка с детьми перевернулась после ДТП в центре Ростова

В Ленинском районе в Ростове случилось ДТП с «перевертышем». Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях утром 19 декабря.Столкновение произошло на пересечении улицы Черепахина и 2-го переулка. По словам очевидцев, участниками аварии стали «ВАЗ» и «Форд». Удар был настолько сильным, что отечественную легковушку отбросило на ларек, после чего она перевернулась.- В машине находились дети, - сообщили в ГО и ЧС по Ростовской области.Достать их из автомобиля спасателям удалось с помощью специального оборудования. Иномарка получила механические повреждения. Передняя часть «Форда» смята, бампер вылетел, а фары разбились.К счастью, ДТП обошлось без жертв и пострадавших. Число детей, их пол и возраст, как и обстоятельства аварии, пока неизвестны.