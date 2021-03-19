Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Западном в Ростове 55-летний пассажир пострадал в ДТП маршрутки и автобуса

На Западном в Ростове 55-летний пассажир пострадал в ДТП маршрутки и автобуса
В Ростове маршрутка № 85А столкнулась с пассажирским автобусом № 4. Происшествие случилось утром 23 марта на Западном.

По предварительной информации, 28-летний парень за рулем маршрутки № 85А (ТЦ «Мега» - сады «Изумруд») ехал по проспекту Стачки. Перед остановкой «Переходной мост» он подъехал слишком близко к стоящему перед ним автобусу № 4 (Центральный рынок - ГПЗ-10) и врезался в него.

- В результате аварии пострадал 55-летний пассажир, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.