На Западном в Ростове 55-летний пассажир пострадал в ДТП маршрутки и автобуса

В Ростове маршрутка № 85А столкнулась с пассажирским автобусом № 4. Происшествие случилось утром 23 марта на Западном.По предварительной информации, 28-летний парень за рулем маршрутки № 85А (ТЦ «Мега» - сады «Изумруд») ехал по проспекту Стачки. Перед остановкой «Переходной мост» он подъехал слишком близко к стоящему перед ним автобусу № 4 (Центральный рынок - ГПЗ-10) и врезался в него.- В результате аварии пострадал 55-летний пассажир, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.