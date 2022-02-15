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На выезде из Таганрога три грузовика и две легковушки попали в аварию

На выезде из Таганрога три грузовика и две легковушки попали в аварию
В Таганроге три грузовика и две легковушки попали в ДТП. Авария произошла перед мостом на выезде из города около 6 часов 16 февраля.

В то утро водитель «ВИС-23452» пробил колесо и остановился на «аварийках» у обочины. Автомобилист на «ГАЗ-2705» поздно увидел пикап и врезался в него. От сильного удара ВИС отбросило на стоящий впереди «ГАЗ-2834NE». Через некоторое время один из проезжавших мимо водителей на месте ДТП въехал в попутный «ВАЗ-2114».

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, мужчина за рулем «шестерки» засмотрелся на аварию и врезался в легковушку.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Однако все машины получили механические повреждения. У одной из них отлетело колесо, у другой рассыпался товар. Кроме того, из-за аварии образовалась пробка. Автомобилисты ехали со скоростью несколько километров в час.
Фото/видео: соцсети.
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