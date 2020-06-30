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На улице в Ростове мужчина ранил ножом прохожего

На улице в Ростове мужчина ранил ножом прохожего
В Ростове мужчина ранил ножом местного жителя. Конфликт между прохожими произошёл в Пролетарском районе города. Об этом 2 июля рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области.

На улице между двумя незнакомцами внезапно завязалась ссора. Один из них достал нож и во время потасовки ранил другого, после чего сбежал с места происшествия. Свидетельница конфликта вызвала скорую помощь и позвонила в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Очевидица описала патрульному экипажу приметы нападавшего.
- В ходе обследования окрестной территории росгвардейцы обнаружили и задержали мужчину, чьи приметы совпали с описанием подозреваемого в нападении на ростовчанина, - рассказали в ведомстве. - Для дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны доставили задержанного в полицию, где он был опознан свидетельницей.

По факту случившегося начата проверка.

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