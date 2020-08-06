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На трассе в Ростовской области двое несовершеннолетних пострадали в ДТП

На трассе в Ростовской области двое несовершеннолетних пострадали в ДТП
В Обливском районе на трассе двое несовершеннолетних парней пострадали в ДТП. Авария случилась около часа ночи 8 августа на автодороге Каргинская - Обливская.

На 49-м километре водитель иномарки «Рено Логан», по предварительным данным, не справился с управлением и перевернулся.

- В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшие 15 и 17 лет госпитализированы.

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