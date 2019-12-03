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Двое пострадали при ДТП на трассе в Ростовской области

Двое пострадали при ДТП на трассе в Ростовской области
Фото для иллюстрации

В результате ДТП на трассе в Ростовской области пострадали два человека. Два автомобиля столкнулись на автодороге Аксай — Большой Лог — Новочеркасск 4 декабря около 20:30.

По предварительной информации, 21-летний парень на «Шевроле Ланос» не справился с управлением. На 16-м километре трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2111». Отечественным авто управлял 25-летний автомобилист.

- В результате ДТП пострадали оба водителя, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Бригада «скорой» доставила их в больницу.

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