Двое пострадали при ДТП на трассе в Ростовской области



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В результате ДТП на трассе в Ростовской области пострадали два человека. Два автомобиля столкнулись на автодороге Аксай — Большой Лог — Новочеркасск 4 декабря около 20:30.



По предварительной информации, 21-летний парень на «Шевроле Ланос» не справился с управлением. На 16-м километре трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2111». Отечественным авто управлял 25-летний автомобилист.



- В результате ДТП пострадали оба водителя, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Бригада «скорой» доставила их в больницу.